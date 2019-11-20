Karbonmonoksit gazı 3 can aldı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobaları yanmaya başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi'nde geçtiğimiz gün Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş (84) ve annesi Gülşen Altıntaş'ın (80) evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'KONTROL EDİLMELİ'

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombi ve sobalar soğuk havalara hazırlanıyor. Hayati önem taşıyan kombi, soba ve baca bakımı konusunda uzmanlar uyarıyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, Egeliler'e havalar iyice soğumadan gerekli kontrollerin bir an önce yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal sonucu her yıl binlerce kişinin soba, şofben kullanımlarından kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yüksel Yaşartekin, "Hidrokarbon içeren kömür, LPG, sıvı yakıt ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar ile kullanılan soba, şofben gibi cihazların hatalı montaj ve yanlış kullanımından oluşan kazalar, özellikle alçak basınçlı ve lodoslu havaların sık yaşandığı kış aylarında artmaktadır. Kokusuz bir gaz olan karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenmelerin, özellikle uykuda iken farkına varılmasının güçlüğü, bu zehirlenmeye karşı önlemler konusunda daha bilinçli olunmasını gerektirmektedir" dedi.