Manisa adım adım şampiyonluğa

Milli maç arası nedeniyle heyecan, 2. Ve 3. Lig'lere kaydı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerken, 3. Lig'de de Karşıyaka, Fethiyespor engelini 2-0'lık skorla aşarak zirve için umutlandı. CI Group Bucaspor ise evinde Yeni Orduspor ile yenişemedi.

ONUR TUNGUT: Manisa FK, deplasman galibiyeti ile seriyi sürdürdü. Yolun somu şampiyonluk mu? LEBIP TIMOR: 7 haftadır kazanan bir takımdan bahsediyoruz. En yakın rakibine 6 puan fark yaptılar. Attıkları 40 golle grubun en fazla gol atan takımı. Muhteşem bir tablo. Son 2 haftayı deplasman galibiyetleri ile geçtiler. Yeni Çorumspor gibi iddialı bir takım karşısında kazandıkları 3 puan çok önemli. Yöneticisinden, teknik ekip ve futbolcusuna kadar çok iyi yapılandılar. Sportif direktörleri Levent Devrim ve teknik direktörleri İsmail Ertekin hocalarımın bu işte büyük emekleri ve bilgi birikimleri var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

SERHAN ÇIFDALÖZ: Geçtiğimiz sezon play-offtan geri dönmüşlerdi, bu sezon işi ciddi tutuyorlar. Takım oynuyor ve her maçta gol atıyor. Attıkları 40 golle rakiplere korku salıyorlar. Açıkçası tutulması zor bir takım oldular. Ligin henüz ortalarında bile değiliz ama bu saatten sonra bu takımın frene basmasını beklemiyorum. Daha önce de söylemiştim, bu kadro ile bir üst ligde oynasalar bile yine zirvelerde olurlardı.

BU MUTLULUK TABLOSU

TUNGUT: Karşıyakalılar önce basketbolda, sonra da futbolda coştular. Nasıl değerlendirirsiniz bu mutluluk tablosunu? TIMOR: Karşıyakalılar unutamayacakları bir hafta sonu yaşadılar. Cumartesi günü basketbolda Galatasaray'ı farklı yenerlerken bir gün sonra da futbolda çok önemli bir maç kazandılar. Zira rakip Fethiyespor bu maça çıkıncaya kadar 1 kez kaybetmiş ve sadece 3 gol yemişti.

HOCANIN KATKISI BÜYÜK

Karşıyaka bu maçta 2 gol atarak gücünü gösterdi. Transfer yasaklısı takımın en büyük transferi teknik direktörleri Soner Tolungüç'tür. Kazanan bir takım yarattı. Bu maçı kazanarak 5. Sırada başladıkları haftayı 3. Sırada bitirdiler. Taraftarın coşkusu, takımlarını maç boyunca desteklemeleri ve yeni besteleri de maça renk kattı. 0-0 kilitlenen oyunun 51. dakikasında Fethiyespor'un 10 kişi kalmasından hemen sonra Soner hocanın yaptığı oyuncu değişiklikleri ile oyuna müdahale etmesi bir teknik adam becerisidir. Karşıyaka, adım adım zirveye yaklaşırken Soner hocam da teknik adamlık serüvenlerine yeni başarılar ekliyor.

ÇIFDALÖZ: Mutluluğa ve başarıya susamış insanların bayramı yaşandı Karşıyaka'da. Parkeden , yeşil zemine taşan bu mutluluk tablosunda önce Ufuk Sarıca'nın sonra da Soner Tolungüç'ün imzaları vardı. Fethiyespor maçında oyundan çok her iki takım taraftarlarının iki takımı da tribünlere çağırıp alkışlamaları özlediğimiz bir tablo idi. Sezon başında ligin en altlarında dolaşan takım, Soner hoca geldikten sonra hedef değiştirdi ve zirveye ortak oldu. Yönetimin sergilediği olumlu tablo, futbolcuların arma aşkı için oynamaları, taraftarların desteği hepsi çok önemli ama Soner hocanın da katkısı çok büyük oldu.

BUCASPOR FENA TEKLEDİ

TUNGUT: CI Group Bucaspor yine puan kaybetti. Neler oluyor Buca'da? TIMOR: Sezon başı koydukları hedefin çok uzağında kaldılar.Hafta sonu Buca'da oynadıkları maçta Yeni Orduspor işe 1-1 berabere kalmaları hiç hesapta yoktu. Lider ile aralarında 8 puanlık fark oluştu. Teknik ekiple yaşanan sorunlar, takımın henüz istediği formuna ulaşamaması takıma da olumsuz yansıdı. Başkanın çabaları karşılıksız kaldı. ÇIFDALÖZ: Sezon başında iddialı bir kadro kurdular ama bu tecrübeli ve kaliteli kadro lige ağırlığını koyamadı. Kendi sahasında oynadıkları 7 maçta 1 beraberlik 2 yenilgi ile tam 8 puan kaybettiler. Şampiyonluk hedefleyen bir takım için bu kadar puan kaybı normal değil. Defansif anlamda büyük sorunları var. Ligin en altında yer alan Tokatspor ve Manisaspor'dan sonra 19 golle en çok gol yiyen 3. Takım oldular. Bu sorunu çözmeleri lazım. Bu kadar gol yiyorsanız nasıl kazanacaksınız?