Prematüre hemşiresi üçüzleriyle şaşırttı

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisi'nde görev yapan hemşire Ceren ile özel bir şirkette çalışan Murat Işık (37) iki yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, Ceren Işık'ın üçüzlere hamile kaldığını öğrenmesiyle büyük sevinç yaşadı. Bir sağlıkçı olarak bu dönemi en iyi şekilde geçirmeye çalışan anne adayı Işık, aceleci davranan üçüzleri sayesinde zor bir hamilelik dönemi geçirdi. Gebeliğinin 12'nci haftasında suyunun gelmesi üzerine soluğu doktorda alan Işık, bebeklerinden birinin kesesinde su kalmadığını öğrendi ve bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Işık, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Salim Şehirali'ye başvurdu. Onun tedavi ve gözetiminde gebelik dönemini geçirmeye başladı. Ancak üçüzler erken davranarak, hamileliğin 40'ıncı haftasında gelmeleri beklenirken, 27'nci haftasında, geçen 17 Eylül'de Kent Hastanesi'nde dünyaya geldi.

HEPSI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Işık çifti, hiç su bulunmayan kesede büyüyen kızlarına Defne, diğer kızlarına Ece Su, oğullarına da Tunç ismini verdi. Üçüzler, Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'nde kuvöze koyuldu. Anne Işık, kuvözde geçen iki ayın sonunda 780 gram doğan Defne'nin bin 500, 960 gram doğan Ece Su'nun bin 860 ve bin 100 gram doğan Tunç'un ise bin 980 gram ağırlığa ulaştığını, Defne'nin de solunum cihazından çıkarıldığını söyledi. Eşiyle birlikte iki ayın sonunda ilk kez üçüzlerini kucaklarına aldıklarını belirten anne Işık, "Üçüz bebeklerim olacağını öğrendiğimde biraz tedirginlik yaşadım. Erken doğacaklarını biliyordum ama bu kadar erken doğacaklarını tahmin etmiyordum. 27. haftada doğum yaptım. Üçüz olduklarını bilmek benim için elbette mutluluktu ama 12. haftada suyum geldi. Bebeklerim ayrı ayrı keselerdeydi. Defne'nin suyu tamamen bitmişti. Bizim için endişeli bir süreç oldu. Çok şükür kucağımıza aldık" dedi.