Teneke kemanla para kazanıyor

MANISA'NIN Demirci ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Sefer Şen (54), çiftçiliğin yanı sıra 14 yaşından bu yana düğünlerde müzisyen olarak sahne alıyor. Keman çalarak şarkı söyleyen Şen, kendi yaptığı müzik aletiyle ilgi topluyor. Çocuk yaştan beri hayalini kurduğu kemanı bir türlü alamayınca tenekeden yapan Şen, aklına bu müzik aletini tenekeden yapma fikrinin nasıl geldiğini anlatarak, "Rüyamda tenekeden keman yaptığımı gördüm. Uyanınca yağ tenekesinden keman yapmaya karar verdim. Sadece telleri normal kemanın telini kullandım. Kimseden yardım almadan kendim yaptım. İçimdeki keman tutkusunu yaptığım müzik aletiyle giderdim" dedi.

HEDİYE ETTİLER

İki yıl önce orijinal bir keman hediye edildiğini de söyleyen Şen, "Tenekeden kemanımı sosyal medyadan gören Ankara'daki kadın bir doktor, 2 yıl önce bana keman hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum, hala görüşüyoruz" dedi. Orijinal bir kemanla kendi yaptığı müzik aletini kıyaslayan Şen, "Teneke keman ile normal keman arasındaki fark yok sayılacak seviyede. Benim yaptığım kemanın sesi daha net ve yüksek çıkıyor" dedi. Teneke kemana ilginin yoğun olduğunu söyleyen Şen, "Düğünlerde sünnetlerde keman çalmam için arıyorlar" diye konuştu.