O artık çok muzaffer

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekibi Altınordu bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha'nın ardından Futbol Akademisi patentli 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, alkışlarla A takıma uğurlandı. Genç oyuncuyu telefonla arayan başkan Seyit Özkan,dileğini iletti.Galatasaray, 16'sındaki Kazımcan'ı Altay'dan istediTFF 1. Lig ekibi Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı. Töraydın, "Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağlarsak Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır. G.Saray'ın teklifini de bu minvalde düşünüyoruz. Yönetimimiz en doğru kararı verecektir" dedi.