Altay’dan Bornova talebı

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TFF 1. Lig'deki Altay yönetimi ikinci yarı maçlarını Bornova Doğanlar Stadı'nda oynamak için harekete geçti. İlk iki iç saha maçını Atatürk Stadı'nda oynayan daha sonra Menemen İlçe Stadı'nda sahaya çıkan siyah- beyazlılar ligin ikinci yarısında Göztepe'nin kendi stadına geçmesiyle birlikte lig maçlarını Bornova'da oynamak için TFF başvuru yaptı. Ayrıca Altay yönetimi, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın tahsisi konusunda girişimler yapacağını açıkladı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Yasin Palaz'ın sakatlığı moralleri bozdu. Tecrübeli oyuncunun ilk yarıyı kapattığı bildirildi.