Horoz temkinli

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SÜPER Lig'in 12'nci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes ve hücum oyuncusu Burak Çalık, önemli açıklamalarda bulundu. Hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Lopes, "Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekiyor. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir" dedi. Burak Çalık ise milli arada iyi çalıştıklarını kaydederek, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerde kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor" yorumu yaptı. Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ise, "Ne yazık ki evimizdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Sıkıntı yaşamamak için sahamızdaki maçları kazanmalıyız. Bu problemi biran önce çözmeliyiz. Biz sahada oyun sistemimizi ona göre yapılandıracağız. Çok koşan, pres yapan, az gol yiyen, çok gol atan bir takım hüviyetine girmeliyiz" dedi. SAKATLAR İYİLEŞTİÖte yandan takımın Kolombiyalı golcülerinden gelen iyi haberler Horoz'u sevindirdi. Sakatlığı geçen Estupinan ve Rodallega, en önemli kozlar olacak.