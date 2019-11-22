Lider Kaf Kaf bir üst turda

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. maçında Hollanda'da Donar'ı 79-62 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da büyük sevinç yaşadı. Başantrenörü Ufuk Sarıca, Donar galibiyetinin çok güzel ve çok önemli bir galibiyet olduğunu belirtti. Donar karşısında bazı oyuncularından faydalanamadıklarını hatırlatan Sarıca, "A" dedi. MUHTEMEL RAKİPLERDonar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek. Toplam 4 takımın yer alacağı grupta Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz temsilcisi Benfica veya Hollanda'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor. Yeşil- kırmızılı ekip, gruptaki son maçını 27 Kasım Çarşamba günü İzmir'de Phoneix Brüksel'le yapacak.