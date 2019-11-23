Çocuklarda düzenli göz muayenesi şart

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ÇOCUKLARDA sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. İstatistiklere göre gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getiren Asena, "Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı" dedi. 3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da 2 yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Erken belirlendiği takdirde göz tembelliği tedavisinin mümkün olduğunu belirten Asena, okul öncesindeki çocukların ailelerine büyük görev düştüğünü kaydetti.