Göz-göz’de bilet isyanı!

Ligin ikinci yarısında kendi stadına kavuşacak olan Göztepe'de kombine bilet isyanı devam ediyor. Sarı- kırmızılı yönetim, maraton, numaralı ve kale arkası kombinelerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir indirim yaparken, gazi ve engellilere yüzde 50, aile kombinesinde ise yüzde 25 indirime gitti. Ancak bu indirimler de sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etmedi. Göztepeliler, #evedönemiyoruz etiketi altında "Müşteri değiliz, Göztepeliyiz", ", "Kendi evimizde kiracıyız", Lütfetmişsiniz bu indirimi yapmasaydınız, nasıl dönerdik evimize" yorumlarıyla kombine fiyatlarını eleştirdiler.

MOSSORO'DAN TARAFTARA ÖVGÜ

Göztepe'nin pazar günü Alanya karşısında en büyük kozları kanat oyuncusu Napoleoni ve orta saha oyuncuları Mossoro ve Soner olacak. Napoleoni ve Soner ikişer golle sarı-kırmızılı ekibe müthiş bir destek verirken Mossoro da pozisyonları hazır isim olarak dikkat çekti. Göztepe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin Başakşehir'den transfer ettiği Mossoro, sarı-kırmızılı taraftarlara olan hayranlığını dile getirdi. Göztepelilerin takımı her maçta ateşlediğini belirten Mossoro, "Göztepe'ye rakip olacağım maçlarda bizi ateşli bir taraftar grubunun beklediğini bilirdim. Bundan sonra da seyircimizin bizle olacağını biliyoruz" ifadesini kullandı.