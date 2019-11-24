Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

alıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile çocuklara bisikleti sevdirmek, ara tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak adına "Doğa için, sağlık için pedal çevir" sloganı ile bisiklet turu organize edildi. Katılımcılar yaklaşık 14 kilometrelik bir yolu bisikletleri ile gitti. Etkinlik arasında Şerif Pehlivan heykeli önünde mola veren çocuklara kek, meyve suyu ve su ikram edildi.Buca Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilçedeki anaokullarında eğitim gören miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Hekimler tarafından verilen eğitimlerde, miniklere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağız diş sağlığının önemini kavratmak amacıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. İlkokul ikinci sınıfa giden öğrencilere de kalıcı dişlerin yapısının kuvvetli olabilmesi için flor uygulaması yapıldı.'Çeşme'dekışın da hayat var' sloganı ile kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam eden Çeşme Belediyesi, Çeşme'nin enerjisini ve eşsiz dokusunu cazla buluşturdu. Funk ve caz müziğin klasikleşmiş eserlerini kendi tarzları ile birleştiren Tolga Bilgin Quintet caz hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı. Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Çeşmeli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser beğeni gördü.24Kasım Öğretmenler Günü için İzmir'de öğretmenler tarafından anlamlı bir klip hazırlandı. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu'nun üstlendiği, söz ve müziğin Çağdaş Sevinç'e ait olan "Öğretmenin Sesi" isimli klip sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, veliler ve öğrencilerden çok sayıda yorum aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, klip için teşekkür etti.