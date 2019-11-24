Kediyi telef eden pitbullun sahibine ceza

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BUGÜN NELER OLDU

enizlı'ninMerkezefendi ilçesinde, 10 gün önce sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçundan işlem yapıldı. Alman kurdu köpeğin yanındaki yasaklı ırklar listesindeki pitbull'a ise, el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen pitbull cinsi köpek kontrol altına alınıp, barınağa konuldu. Soruşturmanın ardından polis tarafından pitbull cinsi köpek besleyen sahibi hakkında tutulan tutanağın, Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Pitbull sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesildi.