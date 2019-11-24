Maceracı ikizler

İzmir'de 10 yıllık evli Şerife (33) - Önder Diker (39) çifti, maceralı bir doğum operasyonu sonrasında ikiz bebeklerine kavuştu. Şerife Diker'in doğum kasılmaları başlaması üzerine, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Ceyberi, hemen Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde doğum hazırlıklarna başladı. Anneni rahim açıklığı ve ikiz bebeklerin doğacak olması nedeniyle sezaryen ile doğumu gerçekleştirmeyi planlayan Dr. Ceyberi, ameliyat öncesi son hazırlıklarını yaptı. Eldivenlerini giyen Dr. Ceyberi, operasyona giren ebe Nokta Bingöl ile birlikte annenin rahim açıklığının normal doğum için uygun hale geldiğini gördü. Ve sezaryen ameliyatına saniyeler kala Dr. Ceyberi, ekibe ikizleri normal doğumla alacaklarını söyledi. Dr. Ceyberi, önce Duru Bebek'i (2930 gram), sonrasında ise Berrak (2610) Bebek'i dünyaya getirdi. Diker çifti ve kızları Zeliha Ahu (8), ikizlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Dr. Ceyberi yaptığı açıklamada, "Bebekler 38. haftasında ve ikiz oldukları için sezaryene karar vermiştik. Ameliyata aldığımızda yeterli açıklık olunca, hep birlikte karar verip, normal doğumla dünyaya geldiler. Ameliyata başlamamıza saniyeler kala yeterlik açıklık oluşunca ikizleri normal doğumla dünyaya getirdik. Doğumun kendisi sağlıktır. Mühim olan doğal doğumda doğumun başlamasını beklemek, acele etmeden hem bebeğe hem anneye saygılı olarak, zamana saygılı olarak, doğum akımını bekleyip, doğumu takiben ise anne ile bebeği ten tene buluşturmaktır" diye konuştu.

'İSTEĞİM OLDU'

İkizlerin annesi Şerife Diker ise, "Evde kasılmalarım başlayınca doktorumu aradım. İlk sezaryene alacağını söyledi. Hastaneye geldik, sezaryene diye girdim, bıçak sırtından döndüm. Normal doğum oldu. Normal doğum istiyordum" diye konuştu.