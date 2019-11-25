Alsancak’ta çöken yola 3 kişi düştü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yeni yıkılan bir binanın yanındaki 1445 Sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan bölgede geçtiğmiiz gün akşam saatlerinde yol çöktü. Bir işletmeye ait masa ve sandalyelerin bulunduğu bölgede oturan 2'si kadın 3 kişi içi su dolu çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Düştükleri yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan su tesisatından kaynaklandığı açıklanan çukur, dün sabah saatlerinde çakl taşıyla kapatıldı.