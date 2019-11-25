Lebip Timor: Selam olsun

SONER Tolungüç hoca ile yakaladığı çıkışı Cizre deplasmanında da sürdürmek isteyen Karşıyaka, dünkü maça da etkili başlayan taraf idi. 3 maçlık galibiyet serisi ile geldikleri Cizre'de, olası bir kaza yaşamamak için müthiş bir takım yardımlaşması ile başladılar oyuna. Ender gelen Cizre ataklarında hata yapmadıkları gibi, kazandıkları her topu da ayağa oynayarak müthiş bir deplasman planlamasını sahaya yansıtıyorlardı. İlk yarının 1-0 bitmesi, sahadaki muhteşem görüntünün tabelaya yansıması değildi. Zira 24. dakikada Doğukan'nın attığı gol dışında, Doğukan ve Hakan Kuş ile de mutlak 3 golü daha kaçıran taraftı konuk ekipti. İlk yarıda farkı kaçıran Karşıyaka karşısında, ikinci yarı ile birlikte Cizrespor'un da üst üste pozisyonlara girmesi ile birlikte maçın da temposu ve heyecanı artıyor ancak her iki takım da son vuruşlarda kaleyi ıskalıyorlardı. Ancak, bitime 4 dakika kala son sözü Hakan Kuş söylüyor ve Mustafa'nın getirdiği topu plase ile ağlara bırakarak zorlu deplasmanda 3 puanı perçinleyen adam oluyordu.



ALKIŞLAR SİZLERE...

Hakem Gökhan Özbulut'un mükemmel yönetimi, iki takım futbolcu ve taraftarlarının centilmenlik bir yana, göreve gelmesi ile takımı ateşleyen Soner hocamı kutluyorum. Takımı zirveye koşarken, hocam da teknik direktörlük kariyerinde göz kamaştırıyor. Saha içindeki bu mutluluk tablosu bir kenarda dursun, saha dışındaki paha biçilmez bir gurur tablosunda da imzaları vardı Karşıyakalıların… Dün galibiyet kadar, saha dışında Karşıyakalı taraftarların, İzmir- Cizre arasında inşa ettikleri kardeşlik köprüsü futbolumuz adına son yıllarda inşa edilen en önemli yapıdır. Kitap ve giyecek yardımlarıyla Cizreli öğrencileri kucaklayan Karşıyakalı taraftarlarını ayakta alkışlıyorum. Lig şampiyonlukları çok değerlidir ama bu gönül şampiyonluğu nasip olmaz herkese. Helal olsun, selam olsun…