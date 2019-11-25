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Öldürülen kadınlar unutulmadı

’de , cinayete krban giden , ’u yoldan geçenlere sorup farkındalık yarattı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Öldürülen kadınlar unutulmadı

İZMIR'DE kadın haklarını korumak amacıyla kurulan Mor Dayanışma Derneği, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelen ve tamamı kadınlardan oluşan dernek üyeleri, toplumda büyük yankı uyandıran Şule Çet, Emine Bulut ve benzeri cinayetlere dikkat çekerek yoldan geçen vatandaşlara 'Şule'yi, Emine'yi gören var mı?' diye sordu. Grubun kurucu üyelerinden Deniz Uslu, "Yaptığımız sokak gösterisinde bu ülkede katledilen Şule Çet, Emine Bulut, Nadira Kadirova gibi kadınları 'Onları gördün mü, duydun mu?' 'Onların sesini duyamıyorum, sessiz olun' nidalarıyla andık. Bu gösterinin büyük bir etki yarattığını düşünüyorum orada olan kadınlarla birlik olabilmeyi başardık" dedi.

ÖZGÜR DÜNYA
Derneğin 2013 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Uslu, "Kadınlarla mahallelerde yan yana gelerek hem bulunduğumuz ilde hem de ülkedeki kadınların yaşadığı problemlere, erkek egemenliğine ev içindeki baskılara, tacize, tecavüze karşı yan yana gelişi örgütleyen bir kadın örgütüyüz. Asıl amacımız haklarımız ve hayatlarımız için bir mücadele verebilmek ve hiçbir kadının korkmadan sokakta gezebileceği, istediği işte çalışabileceği, tacize maruz kalmayacağı, kıyafetinden yargılanmayacağı özgür bir dünyayı yaratabilmek" dedi.

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Öldürülen kadınlar unutulmadı
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