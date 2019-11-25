Yıldırım: hedef teklı eğıtım

Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul açılışına katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'in Cumaovası Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Törene Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve çok sayıda davetli katıldı. bin 200 öğrenci kapasiteli okulun açılışında konuşan Binali Yıldırım, 12 Eylül darbesinin ülkeye çok fazla zarar verdiğini söyleyerek, "12 Eylül Darbesi ülkemize çok zarar verdi ama nadirde olsa iyi yaptığı işlerden biri de 24 Kasım'ı öğretmenler günü ilan etmesi. O gün bugün, 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz" dedi.

ÇÖZÜLECEK

İzmir'in bereketli şehir olduğunu belirten Yıldırım, "İzmir'de hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bugün bir müjde daha vermek istiyorum. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. Tekli eğitim İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak el birliği yaparak bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İzmir'deki hayırseverlerin çok daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki günlerde hayırseverler yeni bir kampanya ile İzmir'de tekrar bir eğitim seferberliği başlatacak. Böyle yüzde 81 tekli öğretimi 1- 2 sene içerisinde yüzde yüze çıkarmayı başaracağız" dedi.