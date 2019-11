‘Sağlıksız dış yapısı gülümsemeye engel’

BUGÜN NELER OLDU

Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü için açıklama yapan İzmir Özel Can Hastanesi Diş Hekimi İrem Çimen, günümüzde diş ve diş etlerine bağlı gülüş estetiğinin gittikçe önem kazandığını belirtti. Sağlıksız diş yapılarının kişileri gülmekten alıkoyduğunu belirten Çimen, "Güzel bir gülümseme her şeyi değiştirir. Gülüş tasarımının estetik diş hekimliği kapsamında yapılıyor. Gülüş tasarımının önceliği sağlıklı bir ağızdan geçiyor. Gülümserken ya da konuşurken ağzını kapatan insanların ileride psikolojik sorunlar da yaşamamaları için bir an önce bir diş kliniğine başvurmasını tavsiye ediyorum. özellikle ergenlikte diş estetiği daha da önem kazanıyor" dedi.