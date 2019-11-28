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Kayıp sendikacının cesedi foseptik çukurundan çıktı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Kayıp sendikacının cesedi foseptik çukurundan çıktı
İZMIR'IN Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, geçtiğimiz akşam arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında, çukurda bulunan cesedin evinden 22 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a (69) ait olduğu tespit edildi.
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Kayıp sendikacının cesedi foseptik çukurundan çıktı
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