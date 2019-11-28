Torunu için 70’inden sonra modellik yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Su Yıldız (25), okul arkadaşları Arda Biçen (27) ve Aleyna Varol (27) ile birlikte 'Çamlık'ta sanat var' isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda sanatsal faaliyetlerde bulundu. Tiyatro oyunları sahnelendi, konserler verildi. Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise, resim atölyesi çalışması oldu. Yaklaşık 30 kişi, kağıt ve kalemlerini hazırlayarak yerlerini aldı. Resim etkinliğinin modelliğini, Yıldız'ın 70 yaşındaki babaannesi Ayşe Kavak üstlendi. Gençlerin karşısına geçen Kavak, hazırlanan sandalyeye oturdu. Yarım saat boyunca poz veren Kavak, ilgi odağı oldu.