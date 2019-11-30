Depremzedelere müjdeli haber

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Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM'de Denizli'nin Acıpayam, Çardak ve Bozkurt'taki depremzedelerin mağduriyetini giderecek önemli bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Kanun teklifinin 14. Maddesinin yasalaşmasıyla Acıpayam, Çardak ve Bozkurt dahil son dönemde yaşanan depremler sonucu ortaya çıkan ve birçok vatandaşı mağdur durumda bırakan hak sahipliği sorununu çözdüklerini belirten Milletvekili Şahin Tin, "Yeni düzenleme ile Denizlimiz'in 3 ilçesindeki vatandaşların mağduriyeti ortadan kaldırılmış oluyor. Artık bu ilçelerimiz yapılan bu düzenlemeyle DASK yükümlülüğü ve hasar gören ya da yıkılan binanın kendi arsasında olmasına bakılmaksızın hak sahipliği hakkını elde ediyorlar. Memleketimizin çözüm bekleyen bir sorununu daha çözmenin huzurunu yaşıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.Deprem bölgelerinde muhalefetin iktidarın depremzedenin sorunlarına duyarsız kaldığına, mağdur vatandaşların sahipsiz bırakıldığına yönelik siyasetinin de bu kanunla iflas ettiğini ifade eden Milletvekili Şahin Tin, "Bu yasal düzenlemeden sonra umarım iktidarın depremzedeleri sahipsiz bıraktığı iddiasını ortaya atanlar, deprem gibi bir afeti siyasete malzeme yapanlar özür dileme erdemini de gösterirler" dedi.