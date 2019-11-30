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Pınar KSK’de geri sayım

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Pınar KSK’de geri sayım
ING Basketbol Süper Ligi'nde Ufuk Sarıca yönetiminde sezon başından bu yana liderlikten inmeyen Pınar Karşıyaka, en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko'yu koltuğunu korumak için ağırlayacağı maç öncesi geri sayıma geçti. Ligde bu sezon iki ekip de 9 haftada 8'er galibiyet elde etti. Pınar Karşıyaka, ünlü Sırp Antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe'yi Antrenör Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra hiç yenemedi. Sarı-lacivertlilere karşı son galibiyetini Sarıca döneminde 20 Mart 2016'da evinde 86-81'lik skorla alan Karşıyaka, daha sonra 3 sezondur rakibiyle oynadığı 6 maçı da kaybetti.
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Pınar KSK’de geri sayım
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