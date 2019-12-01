Anne ve kızına yan bakılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmirli lise son sınıf öğrencisi Kübranur Alpkaan, 3 yıl önce 1.64 boyundayken 85 kiloya ulaşınca, zayıflamak için spor salonuna kaydoldu. Daha önce basketbol ve voleybol oynayıp, yüzen, bir süre de futbol hakemliği ve kalecilik yapan Alpkaan, kick boks ile tanışınca başarılarına yenilerini ekledi. 6 Türkiye şampiyonluğunun ardından, 23 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 70 kiloda altın madalya kazanan, 1.73 metre boyunda 70 kilo ağırlığındaki Kübranur, annesine örnek oldu. Kızıyla birlikte idmanlara katılan ve yeteneğini fark eden Aslı Alpkaan (38), 60 kiloda iki kez, kick boks Ege Bölge şampiyonu oldu. Kızını örnek aldığını ifade eden iki çocuk annesi Aslı Alpkaan, "Kızım ve eşim en büyük destekçim oldu. Bana güvendi, arkamda durdu. Nisan ayında Antalya'da yapılacak veteranlar Türkiye şampiyonasına birlikte gideceğiz. Kazanmak da var, kaybetmek de. Herşey bir yumruğa bakar" dedi. Kübranur Alpkaan ise, annesinin en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek dışarda ve evden sonra spor salonunda da birlikte olduklarını ifade etti.