Darp değil iftira

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Karabağlar Mustafa Urcan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni G.B, 4. sınıf öğrencisi S.S'ye kitap fırlatarak hastaneye kaldırılmasına neden olduğu iddiaları ve ailenin şikayeti üzerine karakola ifade vermeye geldi. Olayı öğrenen çok sayıda veli de iddialara inanmadıklarını ve öğretmenlerinin böyle bir şey yapmayacağını belirterek, G.B'ye destek için karakola geldi. Velilerden Nilhan Dağdelen, öğretmenlerinden memnun olduklarını ve kendisine iftira atıldığını savundu. Öğretmenlerinin daha önce de iftiraya uğradığını öne süren Dağdelen, "Kendisi öğretmenliğinde çok çok iyi, çocuklara karşı tutumu gayet iyi olan bir öğretmen. Sınıftaki 2 veli ile ilkokuldan beri uğraşıyoruz. Onların iftiraları sonucu öğretmenimiz böyle bir durumla karşı karşıya kaldı" diye konuştu. Velilerden Ekrem Gültekin de olayın gerçek dışı olduğunu düşündüklerini, oğlunun ağlayarak "öğretmenime saldırdılar" diye kendisini aradığını aktardı.İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki kız öğrenci, sınıf öğretmeninin fırlattığı ileri sürülen kitabın başına isabet etmesi sonucu yaralanmış ve rapor almış, öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi olmuştu.