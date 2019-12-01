Kaçak inşaata suç duyurusu

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İZMİR'İN dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de CHP'li Belediye Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın yaptığı imar usulsüzlüğü, kent gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım'ın 2018 yılında turizm imarından yararlanarak otel ruhsatı alıp inşaatına başladığı İnönü mahallesindeki yapıyı, 6 katlı, 29 daireli apartmana çevirip satışa çıkarmasının ortaya çıkmasının ardından Çeşme Belediyesi, söz konusu yapıyı mühürleyip encümene sevk etti. Belediye encümeni de söz konusu kaçak yapı hakkında yıkım kararı aldı. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayı ile değişen 42. Maddesi hükümlerince Yıldırım'a 25 bin lira da imar para cezası kesildi. Belediye ayrıca Çeşme Cumhuriyet Savcılığına Yıldırım hakkında 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmaktan' suç duyurusunda bulundu.YAŞANANLARA sert tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı İlter Etike, konuya ilişkin Egeli SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye meclisi üyesi Aybars Yıldırım'ın her türlü ahlaki değerin dışında otel yapacağım diyerek aldığı ruhsatın gereğini yapmayarak talan edilmek istenen Çeşme rantına bir örnek olarak ruhsata muhalif yasa dışı rezidans daireler yaptığını ve bunları satışa çıkardığını belirten Etike; "Yıldırım yaptığı açıklama ile yolsuzluğunu kabullenerek kamuoyundan sözde özür dilemiştir. Çeşme, siyasetini ve gündemini kirleten bu CHP'li siyasetçileri hak etmemektedir. Özrü kabahatinden büyük olan bu kural tanımazlıklar karşısında belediye meclis üyesini istifaya davet ediyorum" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Çeşme Belediyesi'nin kaçak yapıyı ne zaman yıkacağı merak konusu oldu.