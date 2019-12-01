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Altınordu, Keçiörengücü’ne ikinci devrede yediği penaltı golüyle mağlup oldu. ekibi, 45’te de penaltı kaçırdığı maçta deplasmandaki galibiyet hasretine yine son veremedi!

Giriş Tarihi: 1.12.2019
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TFF 1. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-1 kaybeden Altınordu, bu sezonki dış saha fobisini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta aldığı Boluspor galibiyetinin morali ile mücadeleye başlayan İzmir ekibi, 21. dakikada Anıl Koç'un golü ile öne geçti: 0-1. Ev sahibi 28. dakikada Samet Akaydın'ın kafa golü ile beraberliği buldu: 1-1. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ise Altınordu, Anıl Koç'un ayağından penaltı kaçırdı. İlk yarı berabere sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında hakem bu sefer ev sahibi lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Süleyman Olgun, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-1. Kırmızı-lacivertliler bu skorla 10 puanda kaldı. 3 hafta aradan sonra mağlubiyetle tanışan Altınordu, haftaya evinde Adanaspor'u konuk edecek.
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