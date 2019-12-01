BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-1 kaybeden Altınordu, bu sezonki dış saha fobisini sürdürdü.Ev sahibi 28. dakikada Samet Akaydın'ın kafa golü ile beraberliği buldu: 1-1. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ise Altınordu, Anıl Koç'un ayağından penaltı kaçırdı. İlk yarı berabere sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında hakem bu sefer ev sahibi lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Süleyman Olgun, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-1.