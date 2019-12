Basmane’de aşerenlere özel 7/24 manav

İzmir'in

Konak ilçesine baglı Basmane semti Anafartalar Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat hizmet veren, her mevsimin meyvesinin bulundugu manav, özellikle hamile ve hastaların ugrak noktası oldu. Her mevsimin meyvesinin bulundugu, bunun yanı sıra ithal meyvelerin de yer aldıgı manav, Mehmet Buran'a ait. Buran'ın oglu Nizami Buran'ın isletmesinde olan manav 45 yıldır hizmet veriyor. Manav, aseren kadınların ve onların isteklerini yerine getirmeye çalısan kocaların imdadına yetisiyor. 1989 yılından beri Anafartalar üzerindeki sokakta hizmet verdiklerini söyleyen Nizami Buran, "Babamızla beraber, enistemiz ve elemanlarımız bir sekilde götürmek için ugrasıyoruz. Üç nesildir bu sektördeyiz. Elimizden geldigi kadar isimizi severek yapıyoruz, o yüzden ayaktayız" dedi. Sektördeki isimlerinin 'Hamile manavı' oldugunu belirten Nizami Buran, "Hamileler olsun, hastalar olsun veya bulunmayan ürünler olsun kolay kolay her yerde bütün mamulleri bulabiliyor ama biz daha çok mevsiminde bulunmayan ürünlere yöneliyoruz. Kısın, yesil erik, kiraz, çagla, badem, yazın, ayva, nar" diye konustu.