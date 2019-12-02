Manisaspor dağıldı: 2-6

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Kızılcabölükspor'a 6-2 mağlup olarak 15'inci haftada da galibiyetle tanışamadı. İlk yarısı 3-0 Kızılcabölükspor üstünlüğüyle biten müsabakada ikinci yarıda Manisaspor skoru 3-2'ye getirdi, ancak konuk takım daha sonra bulduğu gollerle farka koştu.Kızılcabölükspor'un gollerini Mustafa (2), Melih (2), Ali ve Abdullah attı. Manisaspor'un sayıları ise Umut ve Mehmet Can'dan geldi.