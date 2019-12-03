İhracatçılardan Singapur çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile Singapur Sektörel Ticaret Heyeti Programı 25-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 3 günlük program çerçevesinde ithalatçı firma temsilcileri, ülkenin büyük marketlerini dolaşarak pazarı yakından inceledi. Taze meyve sebzeden, dondurulmuş ürünlere, süt ve balık ürünlerinden kurumeyve ve mamullerine kadar birçok farkı alanda üretim yapan 15 Türk ihracatçı firma Singapur ithalat pazarından pay almak için temaslar gerçekleştirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin 2018 yılında Singapur'a 26 milyon dolar gıda ürünleri ihracatı yaptığını ifade etti, pastanın çok daha büyük olduğunu ve bu pastadan pay alabileceğimizi söyledi.