Yamanlar rafa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

1992 yılında dönemin İzmir Belediyesi tarafından Harmandalı'nda kurulan çöp depolama alanı aradan geçen 27 yıllık süreçte ekonomik ömrünü tamamladı. 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Aziz Kocaoğlu 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yeni bir katı atık bertaraf tesisi kurulmasına ilişkin yer arayışları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada uygulanacak teknoloji ve yöntemin belirlenebilmesi için dünyanın çeşitli ülkelerine geziler düzenlendi. Son olarak Harmandalı ve çevre yerleşimlerde görev yapan muhtarların da içinde bulunduğu 100 kişilik bir heyetle Almanya'ya gidildi. Buradaki örnekler yerinde incelendi. Aradan geçen süreçte başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere biri çok siyasi seçim dönemlerinde ziyaret ettiği Harmandalı ve Çiğli'de vatandaşlara çöp depolama alanının ekonomik ömrünü tamamladığını ve kısa sürede kapatılacağının sözünü verdi.10 yıla yakın süren çalışmalarda milyonlarca lira para harcansa da bu güne kadar bir çivi dahi çakılamadı. Son olarak Yamanlar köyü yakınlarındaki alanda karar kılındı. Yöre halkının açtığı davalar nedeniyle uzun süren hukuki süreç geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Fakat Kocaoğlu'nun başkanlığı projeyi hayata geçirmeye yetmedi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Tunç Soyer CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Çöpten elektrik üretimine ilişkin çalışmalar Soyer'in göreve gelmesi ile birlikte hızlandı. Geçtiğimiz hafta sonu aylık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülen tesis, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sokuldu. Yıllardır çöp depolama tesisinin kapatılmasını bekleyen Harmandalı sakinleri, önceki gün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Soyer yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Şu aşamada Yamanlar'da böyle bir projeye ihtiyaç yok. En azından birkaç yıl böyle" dedi. Soyer'in açıklamalarına ilk tepki AK Parti Çiğli ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'den geldi.1990'lı yıllardan bu yana İzmir'in çöpü ile Sasalı yakınlarında 2000'li yıllarda hizmete sokulan atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun yarattığı pis koku ve çevre kirliliğinin yükünü hep Çiğli halkının çektiğini hatırlatan Boztepe, "Artık yeter. İzmir'deki hiçbir ilçe Büyükşehir Belediyesi'nin yükünü Çiğli kadar çekmedi. Yıllardır Harmandalı sakinleri çöp depolama tesisi kapatılacak diye CHP'li belediye başkanlarınca uyutuldu. Biz bunun böyle olmadığını, çöpten elektrik üreten tesise 13 yıl daha çöp garantisi verildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştık. Sayın Soyer'in sözleri bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkardı. Artık bu çile son bulsun. Çiğlili vatandaşlarımızın da bu kentte oturan her İzmirli gibi insanca yaşamaya hakkı var" diye konuştu.