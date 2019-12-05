Egeder yeni hizmet binasına kavuştu

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cihaz endüstrisinin, ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve 1991'den bu yana tıbbi cihaz sektörüne yön veren, Egeder- Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği, 28. yaşını kutladı. Egeder, yeni kurumsal kimliği ile yeni hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Derneğin açılışında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akgün, yeni hizmet merkezimizin tıbbi cihaz sektörüne daha faydalı çalışmalar yapabilmek adına 28 yıllık deneyimlerimizle, sektörümüzün hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Akgün, yeni hizmet merkezimizin tüm Türkiye de yer alan tıbbi cihaz endüstrisinin İzmir'deki evi olduğunu, bu bağlamda sektörün kenetlenerek daha başarılı çalışmalara birlikte ve birlikle imza atacağını belirtti. Açılışta söz alan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "Tıbbi cihaz endüstrisinin ülkemizde, savunma sanayinden sonra, katma değeri en yüksek ve en önemli sektör olduğunu ve İZTO olarak tıbbi cihaz sektörünün her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Tümdef Başkanı Kemal Yaz, sektörün birlikteliğinin önemli olduğunu ve federasyonumuzun kurucu derneklerinden biri olan Egeder'in yeni hizmet merkezinin daha başarılı çalışmalar yapmak adına tıbbi cihaz sektörüne hayırlı olmasını belirtti. Seis Başkanı Metin Demir, "İlklerin derneği olan Egeder'in yeni hizmet ofisinde tıbbi cihaz endüstrimize, daha nice başarılı ilklere imza atmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.