Palut Göztepe’ye iyi geldi

BUGÜN NELER OLDU

öztepeli futbolcu Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir enerji oluştu. Herkes oynununa daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edip, sezonu en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" dedi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'de tecrübeli oyuncu Deniz Kadah özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Kadah,ifadelerini kullandı.TEKNIK direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle pozitif bir hava yakaladıklarını vurgulayan Deniz Kadah, "Bu şekilde devam edip, sezonu bitirebildiğimiz en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" dedi. Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu,açıklamasında bulundu.BİR Göztepe taraftarının yeni doğan çocuğuna Deniz adını vermesinden dolayı çok gururlandığını söyleyen Kadah, "Çok onur duydum. Aile ile de tanıştım ve çocuğa Deniz adını verdiklerinden dolayı büyük gurur duydum.dedi.