Palut Göztepe’ye iyi geldi

G
öztepeli futbolcu Deniz Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir enerji oluştu. Herkes oynununa daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edip, sezonu en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" dedi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'de tecrübeli oyuncu Deniz Kadah özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Kadah, "Tabii ki kolay bir maç değildi. 2'nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için önemli bir galibiyet aldık. Galibiyet almamız çok önemliydi, şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız"
ifadelerini kullandı.
TARAFTARLA BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLUYUM
TEKNIK direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle pozitif bir hava yakaladıklarını vurgulayan Deniz Kadah, "Bu şekilde devam edip, sezonu bitirebildiğimiz en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız" dedi. Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu takımın bir parçası olmaktan, onlarla beraber oynuyor olmaktan çok mutluyum. Taraftarımız sahada bize 12'nci adam olarak çok iyi destek, çok iyi enerji veriyor. Gerek iç saha içinde, gerekse dış sahada onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şart ve her ortamda yanımızda olmaya çalışıyorlar"
açıklamasında bulundu.
DENİZ, GÖZTEPE AİLEMİZİN PARÇASI
BİR Göztepe taraftarının yeni doğan çocuğuna Deniz adını vermesinden dolayı çok gururlandığını söyleyen Kadah, "Çok onur duydum. Aile ile de tanıştım ve çocuğa Deniz adını verdiklerinden dolayı büyük gurur duydum. Her zaman yanlarında ve destek olmaya devam edeceğim. Deniz bebek de bizim ve Göztepe ailemizin bir parçası"
dedi.