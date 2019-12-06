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İzmirlilere fidan dikimi daveti

Giriş Tarihi: 6.12.2019
İzmirlilere fidan dikimi daveti
İZMIR'DE 18 Ağustos'ta çıkan yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan "Orman İzmir" kampanyasında fidan dikim günü yaklaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar, saat 11.00'de Bornova Şeytan Deresi'nde birlikte fidan dikmeye çağırıyor. Orman İzmir Kampanyası'nın hedefleri; İzmir'de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 "yaşayan park"ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve "yeşil caddeler" aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak ifade ediliyor.
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İzmirlilere fidan dikimi daveti
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