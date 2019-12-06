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Makine ile hasat, verimi artırdı

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Makine ile hasat, verimi artırdı
TÜRKIYE'NIN önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yörenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasat sürüyor. 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi yöresinde çok sayıda kişi, zeytin hasadında çalışıyor. Hasat işleminde, son yıllarda makine kullanımının yaygınlaşmasının verimi artırdığı belirtildi. Sırıkla hasat yapılan ağaçlar yıl aşırı ürün verirken, makine kullanıldığında hırpalanmayan ağaçlar ise her sene ürün veriyor. Çocukluğundan beri zeytin üretimi yaptıklarını belirten Erhan Akçaoğlu, "Son 5-6 yıldır özellikle makinelerin hayatımıza girmesiyle zeytin kalitesi ve verimi daha da arttı" dedi.
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Makine ile hasat, verimi artırdı
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