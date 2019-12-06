Oğuzhan Özkaya’dan dünya başarısı

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Özkaya Eğitim kurumları, 4 farklı kıtadaki 25 ülkeden yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığı "Mathematics Without Borders" matematik turnuvasının ilk aşaması olan sonbahar oturumuna ev sahipliği yaptı. Oğuzhan Özkaya Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, " Dünya çapında yapılan bilimsel yarışma ve etkinliklerde görev almayı milli bir görev olarak gören eğitim kurumlarımız yeni başarılar ile ülkemizin bayrağını gururla taşımaya devam etti. Geleceğe dair umudum çok. Çünkü bu yaşta çocuklarım hem ülkemizi hem İzmir'imizi hemde okulumuzu dünyada gururla temsil ettiler ve etmeye devam edecekler" dedi. Kazanılan başarıda emeği geçen herkesi kutlayan Oğuzhan Özkaya, "Büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Oğuzhan Özkaya Ortaokulu olarak toplamda 66 öğrenci olarak katıldığımız turnuvada 7 altın, 4 gümüş , 11 bronz madalya ile toplamda 22 derece alarak ilk etabı tamamladık. Öğrencilerimiz şubat ayında katılacakları kış oturumunda dünyanın faklı ülkelerinden yaşıtları ile yarışacaklar" diye konuştu.