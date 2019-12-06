Yağ yakan otomobil sıfırı ile değiştirilecek

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İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Fatih Ünlü, 2017 yılında satın aldığı lüks otomobili motor arızası nedeniyle servise götürdü. Yetkili serviste 30-40 bin liralık bir parça değişimi yapılması gerektiğini öğrenen Ünlü, bunun yapılmasını istemedi. Fatih Ünlü, iddiasına göre ihtar çekmesine rağmen serviste parça değişimi yapıldı ancak otomobil bir süre sonra aynı arızayı verdi. Bu sürede firma yetkilileriyle bağlantıya geçen Ünlü ise otomobilin garanti kapsamında değişimini istedi. Değişimle ilgili olumsuz yanıt alan Ünlü, konuyu yargıya taşıdı. İzmir 1. Tüketici Mahkemesinde görülen ve dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, araçta sürücünün kusurunun olmadığı arızaların meydana geldiği ve araçta değer kaybı yaratacağı belirtildi. İzmir 1. Tüketici Mahkemesi, ilgili firmanın otomobili yenisiyle değiştirmesi gerektiği kararına vardı.Motor çubuğuna baktığında araçta hiç yağ kalmadığını fark ettiğini anlatan Ünlü, "Dava açmadan önce aracı satın aldığım firma ve Almanya'daki fabrikaya değişim talebinde bulundum. Şirket taleple ilgilenmedi ayrıca dava açmamız gerektiği yönünde telkinde bulundular. Bayiye çekilen otomobilde rızamız dışında yaklaşık 40 bin liraya yakın parça değişimi yapıldı. Parça değişimi ve onarımı kabul etmedik. İhtara rağmen araçta onarım yaptılar. Açtığımız davayı kazandık. Şu an araç ayıplı bir araç ve misliyle değişmesi gerekiyor" dedi. Uzun süredir aracının yenilenmesini beklediğini anlatan Ünlü, "Biz aracın değiştirilmesini istiyoruz çünkü mağduriyetimiz devam ediyor" dedi. Ünlü'nün avukatı Sertaç Çetin de benzer durumu yaşayan tüketicilerin ivedilikle ihtar çekmesi gerektiğine işaret etti. Açtıkları davada müvekkilinin mağduriyetinin tespit edildiğini belirten Çetin, "Bu kararı da icraya verdik ve şu an beklemedeyiz" diye konuştu.