Yosun tutan tarihi kalıntılar kurtuluyor

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli ile 2016'da ihaleye çıkıldı. Binayı yıkarak, yerine alışveriş merkezi kurmak isteyen firma yetkilileri, iş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde, ortaya çıkan yapının Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi.İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, söz konusu yapının yerinde korunmasının önemli olduğu belirtildi. Uzun bir süredir sular altında kalan ve yosun tutan, kalıntılar dikkat çekti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün alana dair uygulama projesi hazırladığı ve gerekli birimlerden ön onayların alındığı kaydedildi. Hazırlanan projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı projenin hayata geçmesi halinde, bölgede inşaat yapılmayacak. Kalıntılar, Antik Yunan ve Roma pazarı ile şehir merkezinin kalıntılarının bulunduğu Basmane semtindeki açık hava müzesi Agora gibi sergilenecek. Küçük bir alan da camla kapatılacak.