Azmi ve inancı ile avukat oldu

BUGÜN NELER OLDU

Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3.5 yılda bitirip geçen yıl mezun olan görme ve kısmi isitme engelli Serdar Fırtına, hiçbir seyin "imkansız" olmadıgını bir kez daha kanıtladı. Üç yasında, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalıga yakalanarak yavas yavas görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, azmi, "imkansız" kelimesini barındırmayan inancı ve ailesinin destegiyle egitim basamaklarını bir bir tırmanarak alkıslanası ve örnek alınası bir basarıya daha imza attı. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, her zaman hedefleri ve hayalleri olan Serdar Fırtına, içindeki egitim askıyla, ilk olarak Asık Veysel Görme Engelliler Ilkögretim Okulunu, ardından da engelsiz ögrencilerle birlikte okudugu Karsıyaka Lisesini, birincilikle bitirmeyi basardı. Daha sonra ise Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3.5 yılda bitirip geçen yıl mezun oldu. Aynı zamanda kısmı isitme engeli de olan Serdar Fırtına, avukatlık stajını bir yıl boyunca, ceza hukuku derslerini aldıgı Hukuk Fakültesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in yanında yaptı.Izmir Barosu'nda önceki gün cübbe giyme töreni düzenlendi. Fırtına, avukatlık stajını da basarıyla tamamlayarak yemin edip cübbesini giydi. Fırtına'ya cübbesini avukatlık stajını da bir yıl boyunca yanında yaptıgı Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem giydirdi. Izmir Barosuna 15224 numarayla kaydolan ve ruhsatnamesini alan Serdar Fırtına, "Bundan sonraki hedefim önce avukatlık yapmak ardından da bir devlet kurumunda hukuk müsavirligi biriminde görev almak" diye konustu. Törende büyük mutluluk yasadıklarını söyleyen anne Nese Fırtına ise "Bu basarı, Serdar'ın inancının ve azminin eseri" dedi.