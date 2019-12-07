Başsavcı’dan hukuk öğrencileri tavsiyeler

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DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi'nin 'Benim Fakültem, Benim Üniversitem, Benim Şehrim, Benim Ülkem' konferanslar dizisinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ağırlandı. Kendisinin de 26 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu hatırlatan Güre, burada konferans vermenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Hukuk mesleğinin özverili çalışma gerektirdiğini söyleyen Başsavcı Güre, "Hakim, savcılık adaylığı dahil 33 senem İzmir'de geçti. 1999 yılı Ocak ayında kura çekerek İzmir'den ayrıldıktan 20 yıl sonra 2019 yılı yaz kararnamesi tekrar İzmir'e döndüm. Öğrencilik hayatım uzun ve hareketli geçti. Hem okudum hem çalıştım. Önemli olan mesleği sevmek. Zahmetsiz rahmet olmaz. Okulu nasıl bitirirken zorlanıyorsanız iş hayatında da zorlanacaksınız. Buna şimdiden hazırlanın. Kendinizi zora alıştırın" diye konuştu.Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başsavcısı Güre, kamu sektöründeki en büyük sorunun hantallık olduğunu, bu yapıdan kurtulmak gerektiğini söyledi. Devlet adamlığının zor görev olduğunu belirten Güre, "Kendimi devlet adamı olarak görüyorum. Hukuku uygulayarak, toplumun değerlerini ve hassasiyetlerini göz önünde tutarak meslek yapmak önemli" dedi.