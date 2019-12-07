‘Bucalı’nın parası nereye gidiyor?’

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Buca Belediyesi'nin çöp kamyonlarına ödediği paralar, belediye meclisini karıştırdı. AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, Buca Belediyesi Aralık ayı meclis oturumunda dikkat çeken bir soru önergesi verdi. Buca Belediyesinin temizlik ihalesinde 15 ay süre ile çok yüksek bedellerle çöp kamyonları kiralandığını belirten Pilgir, araç kapasite analiz raporlarını istemesine rağmen belediyeden alamadığını söyledi. Buca Belediyesi personellerinin raporların nasıl verildiğini bilmediklerini söylemesine bir anlam veremediğini belirten Pilgir, "Geçen Kasım ayı meclis oturumunda, tarafımızca verilen soru önergelerine hala cevap verilmemiştir. Biz temizlik ihalesinde kiralanan araçların tek tek araç kapasite analiz raporlarını istedik. Onlar ise kalkıp bize ihale şartnamesini verdiler. Biz ihale şartnamesini istemedik ki. Siz bize, sorduğumuz soruların cevabını verin ki, içimiz vicdanen rahat olsun" diye konuştu.Karşıyaka Belediyesi'nin 3 aylık ve 60 araç üzerinden benzer bir ihale yaptığını belirten Pilgir, "Karşıyaka Belediyesi toplam 3 milyon 894 bin lira ödeme yapmış. Karşıyaka Belediyesi aylık 1 milyon 294 bin lira ödeme yapmış. Buca Belediyesi ise 15 aylık 44 milyon lira ödemiş. Aylık tutar 2 milyon 933 bin liraya geliyor. Burada çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Bu para bizim değil, bu para bizi buraya seçen Bucalının parasıdır. Biz Bucalının parasını sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar araştırmasını yapacağız. Burada bir durum var. Biz Buca Belediyesi'nin Temizlik İşleri'ne 47 araç kiraladık diye biliyoruz. Lakin 47 araç değil, Temizlik İşleri'ne 47 araç, 15 ay boyunca Destek Hizmetleri'ne 51 araç, 15 ay boyunca Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 24 araç olmak üzere toplam 122 araç kiralanmış olarak görünüyor. Bunların hesabını çıkartırsak rakam o kadar büyüyor ki, inanın vicdanen rahatsız oluyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum; "Kiralanan 122 aracın kapasite analiz raporları, plakaları ve modellerinin tarafımıza bildirilmesini istiyoruz" diye konuştu.