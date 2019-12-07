En iyisini yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktıkları her maça önem verdiklerini vurgulayan 43 yaşındaki çalıştırıcı,dedi.Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek avantajlı bir skorla İzmir'e döndüklerini söyleyen Palut, "İki ayaklı bir maçtı. Buradan İzmir'e avantajlı bir skor taşımak istiyorduk. Güzel bir maç oldu. Takımının 70 dakika oynadığı oyundan, girdiği pozisyonlardan ve pas oyunundan son derece memnunum ama 2-0'dan sonra psikolojik anlamda ve fiziksel olarak düşüşler başladı ama yine de buradan avantajlı bir skorla döndük. Çıktığımız her maça önem veriyoruz. Kupa da takımımız için önemli bir kulvar. Orada da en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç teknik adam, ekibiyle beraber şu anda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. İlhan Palut,dedi.Göztepe taraftarı için övgü dolu sözler söyleyen İlhan Palut, "Taraftarı gördünüz. Deplasman, hava şartları fark etmeden takımımıza destek oluyorlar. Gerçekten iç sahada agresif bir ortam oluşturuyorlar takımımız adına. Onlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde bizi desteklemeye ve inanmaya devam etsinler. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.Şu an takımı tanıma aşamasında olduğunu ve bu süreçten sonra ihtiyaç olması halinde transfer yapabileceklerini ifade eden Palut, "diye konuştu.