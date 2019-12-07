En iyisini yapacağız

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktıkları her maça önem verdiklerini vurgulayan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Hep söylüyorum; kendi oyun felsefemizi takıma oturtmaya çalışıyoruz. Hedefe gelince şu anda biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"
dedi.
KUPA ÖNEMLİ KULVAR
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek avantajlı bir skorla İzmir'e döndüklerini söyleyen Palut, "İki ayaklı bir maçtı. Buradan İzmir'e avantajlı bir skor taşımak istiyorduk. Güzel bir maç oldu. Takımının 70 dakika oynadığı oyundan, girdiği pozisyonlardan ve pas oyunundan son derece memnunum ama 2-0'dan sonra psikolojik anlamda ve fiziksel olarak düşüşler başladı ama yine de buradan avantajlı bir skorla döndük. Çıktığımız her maça önem veriyoruz. Kupa da takımımız için önemli bir kulvar. Orada da en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç teknik adam, ekibiyle beraber şu anda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. İlhan Palut, "Puanlar toplamaya çalışıyoruz. 2'nci yarının ortalarıyla beraber her takımın hedefi somutlaşmış olacak. Biz de şu anda puanları toplayıp önümüze hangi hedef çıkarsa onu kovalama adına en iyisini yapmaya çalışacağız"
dedi.
TARAFTAR HARİKA
Göztepe taraftarı için övgü dolu sözler söyleyen İlhan Palut, "Taraftarı gördünüz. Deplasman, hava şartları fark etmeden takımımıza destek oluyorlar. Gerçekten iç sahada agresif bir ortam oluşturuyorlar takımımız adına. Onlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde bizi desteklemeye ve inanmaya devam etsinler. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
OCAK'TA DEĞIŞIM VAR
Şu an takımı tanıma aşamasında olduğunu ve bu süreçten sonra ihtiyaç olması halinde transfer yapabileceklerini ifade eden Palut, "Dediğim gibi, zaten yeni geldim, yeni bir süreç. Takımımı en ayrıntısına kadar tanımam gerekiyor. Her oyuncunun neler yapabileceğini bilmem gerekiyor. 4 haftalık daha bir süreç var önümüzde. Ondan sonra belki ayrılmak isteyen oyuncular olacak, belki bizim ihtiyaçlarımız olacak. O bir süre sonra değerlendirilecek bir nokta. Planlarımızı hazırlıyoruz"
diye konuştu.