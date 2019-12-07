Heyecan yok, hedef belli

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, her müsabakayı tek tek düşündüklerini belirterek, ilk hedeflerinin korkulu rüya görmeden ligde kalıcı hale gelmek olduğunu söyledi.Ligde son olarak Gaziantep FK'yi yenerek rakiplerinin puan ve moral olarak önüne geçtiklerini kaydeden Özdilek, şöyle konuştu: "Biz her maça tek tek bakıyoruz. Dolayısıyla yarın da Medipol Başakşehir'le çok zor bir müsabaka oynayacağız.Önümüzdeki 4 maçta alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. İlk devrede 20 puanın üzerine çıkmak bizi moral ve güven açısından ikinci yarı için avantajlı bir duruma getirebilir.""Bizim birinci hedefimiz korkulu rüya yaşamadan bu ligde kalıcı bir takım haline gelmek. Ben bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Ligde çok dalgalanmalar oluyor, eğer heyecana kapılırsanız, geminin dümenini yanlış yere çevirirseniz sıkıntılar yaşayabilirsiniz.