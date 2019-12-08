Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 112’nin 25. yılı törenle kutlandı

112’nin 25. yılı törenle kutlandı

’de ’nin 25. yıl için tören düzenlendi. ’da ise kalp masajı için farkındalık etkinliği düzenlendi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
112’nin 25. yılı törenle kutlandı
İzmır İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 25. kuruluş yıl dönümü için İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştır Hastanesi'nde tören yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, 112 acil çağrı hattının, hayati tehlike oluşturan durumlarda aranması gereken ücretsiz ve son derece önemli bir hat olduğunu belirtti.

'YAŞAMA YOL VER'
112'ye yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşmasının zorlaştığını kaydeden Öztop, "İl genelinde trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmaması, 112 acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet ve ilk yardım bilincinin gelişmesi amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayata kazandırmaya çalıştığı her hasta için 'Yaşama yol ver' diyor, acil yardım hizmetlerinde özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi. Manisa'da ise bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, 112 ekipleri tarafından kalp masajının hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla müzik eşliğinde sergilenen performans izleyenlerden büyük alkış aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
112’nin 25. yılı törenle kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN