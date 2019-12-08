112’nin 25. yılı törenle kutlandı

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zmırİl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 25. kuruluş yıl dönümü için İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştır Hastanesi'nde tören yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, 112 acil çağrı hattının, hayati tehlike oluşturan durumlarda aranması gereken ücretsiz ve son derece önemli bir hat olduğunu belirtti.112'ye yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşmasının zorlaştığını kaydeden Öztop, "İl genelinde trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmaması, 112 acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet ve ilk yardım bilincinin gelişmesi amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayata kazandırmaya çalıştığı her hasta için 'Yaşama yol ver' diyor, acil yardım hizmetlerinde özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi. Manisa'da ise bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, 112 ekipleri tarafından kalp masajının hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla müzik eşliğinde sergilenen performans izleyenlerden büyük alkış aldı.