Balıkesirspor puanı kaptı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı: 0-0.19. dakikada sol kanatta topla buluşan Emeghara'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Vukovic tek hamlede kontrol etti. 38'de Darri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic kornere çeldi. 60'ta sol kanatta topla buluşan Mrsic'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Bal Kes puan almayı başardı.