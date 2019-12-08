Seyit Onbaşı’ya akın ediyorlar

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BUGÜN NELER OLDU

ürktarihinde önemli yeri olan Seyit Onbaşı, sırtına yüklediği büyük top mermisi ile Çanakkale Savaşları'nın sembolü haline geldi. İngiliz zırhlı donanması 'Ocean'ın vurulmasıyla birlikte savaşın kazanılmasında önemli rol oynayıp kahraman olan Seyit Onbaşı, savaşın ardından balıkesir'deki köyüne döndü. Ormancılıkla uğraşan Seyit Ali, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytin yağı fabrikasında çalıştıktan sonra "Çabuk" soyadını aldı. 1939'da hayatını kaybeden Seyit Onbaşı, kendi adını taşıyan verilen köyde defnedildi.2006 yılında Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına yapılan Koca Seyit Anıtı'nı, yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor. Anıta gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün heykellerini görme fırsatı buluyor. Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu Kocaseyit Mahallesi'ne turlar düzenleniyor. Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, "Müzede Çanakkale'den getirilen tarihi eşyalar, 9 camekan içinde sergileniyor. Dedemizle gurur duyuyoruz" dedi.