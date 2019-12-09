Aryom Koru sitesinin havuzunda engel yok

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yıllardır endüstriyel yapı, konut ve otel gibi özel projelere imza atan Aryom İnşaat A.Ş., Gaziemir Aryom Koru sitesi için anlamlı bir bağış gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Aryom İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, Aryom Koru'ya engelli vatandaşların hem açık havuz hem de kapalı havuzda yararlanabilmesi için özel olarak tasarlanan engelli havuz asansörü hediye ettiklerini söyledi. Engelli bireylerin bundan sonra havuzlardan çok daha kolay bir şekilde faydalanabileceğini dile getiren Mustafa Günday, "Sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaşması için bu anlamlı güne özel bir bağış gerçekleştirmek istedik. Engelli vatandaşlarımız engelli havuz asansörünü kullanarak hem vücut sağlığını koruyacaklar hem de sosyalleşme açısından olumlu gelişmeler yaşayacaklar" diye konuştu. Aryom Koru'da konutların konforu kadar sosyal yaşama da özel önem verdiklerini dile getiren Günday, İzmirliler için mimarisi, sosyal donatıları, beş yıldızlı otel konforu ve doğayla iç içe konumu yanı sıra; herkesin özlediği komşulukların ve mahalle kültürünün de hayat bulduğu eşsiz bir yaşam sunduklarını sözlerine ekledi.