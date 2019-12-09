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Atık malzemeler defilede sergilendi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Atık malzemeler defilede sergilendi
İZMİR'İN Urla ilçesindeki engelliler ve aileleri, kaymakamlık ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle "çevre için engelsiz adımlar" isimli defilede yer aldı. Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, modacı Hakan Akkaya'nın katkılarıyla hazırlanan dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çantanın yer aldığı defilede podyuma çıkan engelliler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Urla Kaymakamı Önder Can, ilçenin gönüllü hareketleriyle daha da yaşanır bir yer haline geldiğini belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık ise yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olunması gerektiğini ifade etti. Etkinlikte yaklaşık 8 aydır çalışan zihinsel engelli ve otizmli gençler, çeşitli şarkıları seslendirdi.
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Atık malzemeler defilede sergilendi
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