Denizlispor elinden kaçırdı

Süper Lig'de Denizlispor sahasında Başakşehir'le berabere kaldı: 1-1. Maçın ilk golü 54. dakikada geldi. Gael Clichy'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Edin Visca, altıpasın sağından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturuyor: 0-1. Çok geçmeden Ege ekibi maça denge getirdi. 60'ta hızlı gelişen atakta sol kanatta topla birlikte hareketlenen Hadi Sacko pasını ceza alanı içine yönelen Barrow'a çıkarıyor. Barrow sert vuruşla fileleri sarstı: 1-1. Uzatma süresi dolarken Barrow ceza alanı içinde uygun durumda vuruşunu yapıyor ancak top direkten döndü ve maç 1-1 sonuçlandı.



Y.DENİZLİSPOR-M.BAŞAKŞEHİR: 1-1

STAT: Atatürk GOLLER: Dk. 60 Barrow / Dk. 54 Visca (Başakşehir) SARI KARTLAR: Sackey, Murawski, Zeki / Aleksic YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachkowiak 7, Zeki 5, Oğuz 7, Mustafa 6, Lopes 6, Sackey 7, Murawski 6, Olcay 5 (Dk. 70 Aissati 4), Sacko 7 (Dk. 77 Burak 5), Barrow 7, Rodallega 6 (Dk. 90+3 Estupinan ?) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert 6, Caiçara 7, Ponck 6, Epureanu 6, Clichy 7, Mehmet Topal 5 (Dk. 90 Gökhan ?), İrfan 6, Aleksic 5 (Dk. 88 Muhammed Arslantaş ?), Elia 4 (Dk. 85 Kerim ?), Visca 7, Demba Ba 6 HAKEMLER: Alper Ulusoy, V.Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey