Havalar soğudu kestane tezgahta

BUGÜN NELER OLDU

kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneler tezgahları süslemeye başladı. Sağlık açısından birçok faydası olan kestanelerin Alaşehir yanı sıra Tire, Ödemiş ve Bozdağ'dan geliyor. Ayrıca beyni güçlendiren cevizlerin bu sene bol olması yüzleri güldürüyor. Havaların soğumasıyla kestane sezonunun açıldığını ifade eden manav esnafı Mehmet Dizemen, "Kestane sezonumuz hepimize hayırlı olsun. Eskisi gibi sobalar olmasa da ama teflon tavalar var. Teflon tavalarda bu sene bol bol kestane yiyeceğiz. Ufağından büyüğüne çeşit çeşit kestaneler bulunuyor. Kestaneler Alaşehir'den geliyor. Tire, Ödemiş, Bozdağ'dan geleni var. Ama biz Alaşehir kestanesini tercih ediyoruz. Neden çünkü daha kaliteli oluyor. Müşteriye verdiğiniz zaman şikayet etmiyor. Kestanelerin faydaları saymakla bitmez" dedi.