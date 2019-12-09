‘İkinci yarı hedefe ulaşacağız’

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 4-3 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarının bitimine kadar hedefledikleri puanı yakalayıp, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Altıparmak, "Skor, galibiyet anlamında bizim için çok önemliydi ama burada aslan payını taraftarımıza vermek istiyorum. Müthiş bir taraftar grubumuz var. Belki stadımızı daha dolduramadık ama gelen taraftarlarımız müthiş bir ambiyans oluşturdu. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Artık ilk yarının sonları geliyor. Hedeflediğimiz bir puan var. O puanı yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız" dedi.